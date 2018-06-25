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Erzurum'u sel vurdu

Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirirken, köylüleri binlerce lira zarara uğrattı.

İHA | 25.06.2018 - 21:15..
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İriağaç köyünde dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağış afete dönüştü.Köyde köprüler çökerken, içme suları kesildi, ekili ve dikili alanlar da zarar gördü.

Uzun süre etkili olan sağanak yağış köy içerisinde bulunan derenin taşmasına neden oldu. Yaşanan sel köylüleri binlerce lira zarara uğratırken, köy içerisindeki köprüler, kilit taşları yerinden söküldü. Köy sokaklarına binlerce ton hafriyat taşındı. Sel nedeniyle ayrıca Oltu-Artvin karayolundaki köprü yıkılarak yol trafiğe kapandı.

Erzurum'u sel vurdu VİDEO

"TRAFİK AKIŞINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Karayolları ekipleri gece mesai yaparak geçici olarak köy içerisinden servis yolu verdi. Karayolları 12. Bölge Yapım Onarım Şantiye Şefi Selami Dölekli, "Anayoldaki köprümüz gelen sel nedeni ile çökmüş durumda. Trafiği rahatlatmak ve vatandaşı yolda bırakmamak için köy içerisinde bulunan istinat köprüsünü güçlendirerek trafik akışını sağlamaya çalışıyoruz. Diğer tarafa köprü çalışmalarımızda hızlı bir şekilde başlayacak." dedi.

Erzurum'u sel vurdu


"KÖYÜMÜZÜN TAMAMINI SEL GÖTÜRECEKTİ"

Köy sakinlerinde Abdurahman Akyüz ise daha önce böyle bir afet yaşamadıklarını belirterek, "Bizleri akşam Allah korudu yoksa köyümüzün tamamını sel götürecekti." diye konuştu.

Erzurum'u sel vurdu


"500 BİN LİRALIK ODUNUM GİTTİ"

Şaban Çelik de "Köy içerisinden geçen derede DSİ tarafından dere ıslahı çalışması yapıldı. Bunu da çok dar yaptılar bize iyilik değil, bize tuzak hazırladılar. Benim sadece 500 bin liralık odunum gitti. Diğer taraftan ahırıma, samanlığıma, evimize sel suları doldu." şeklinde konuştu.

Erzurum'u sel vurdu


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