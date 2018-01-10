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Esad 2 günde 40 sivili öldürdü

Esad rejimi başkent Şam'da sivilleri öldürmeye devam ederken, son 2 günde 40 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

AA | 10.01.2018 - 23:27..
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Esad 2 günde 40 sivili öldürdü

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'da kadın ve çocuk ayırmadan katliam sürüyor.

Esad 2 günde 40 sivili öldürdü

ARBİN'E HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Rejime ait savaş uçakları, gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Arbin beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki sahra hastanesine nakledilerek tedavi atlına alındı.

Yapılan açıklamaya göre son iki günde gerçekleşen saldırılarda 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Esad 2 günde 40 sivili öldürdü

10 GÜNDE 30 ÇOCUK KATLEDİLDİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Guta'da, 31 Aralık 2017'den beri 21'i kadın 30'u çocuk olmak üzere en az 85 sivil öldürüldü, 183 sivil ise yaralandı. En az 2 sağlık merkezi hava saldırısının hedefi oldu, biri artık faaliyet gösteremiyor ve bir sağlık çalışanı da öldürüldü." bilgisini verdi.

Hüseyin, açıklamasında "Doğu Guta'ya rejim ve müttefiklerinin son günlerde havadan ve karadan düzenledikleri saldırılar sonucunda sivil can kayıplarının artmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Esad 2 günde 40 sivili öldürdü

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