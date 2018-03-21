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Esad 5 günde 150'den fazla sivili öldürdü

Beşar Esad rejimi Doğu Gutayı bir kez daha vurdu. Yaşanan ağır bombardıman sonrası 59 sivil hayatını kaybetti.

AA | 21.03.2018 - 00:22..
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Doğu Guta'daki Esad rejimi ve destekçilerinin, gün boyu Doğu Guta içerisindeki bütün bölgeleri karadan ve havadan aralıksız bombalamaya devam ettiğini bildirdi.

Esad 5 günde 150'den fazla sivili öldürdü

SON 5 GÜNDE ÖLÜ SAYISI 150'Yİ GEÇTİ

Sivil savunma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle birçok yerde ölü ve yaralılara ulaşamadığını belirten yetkililer, bombardımanlarda can kaybının daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Esad rejiminin, bölgeye yönelik son 5 gündeki saldırılarında ölen sivil sayısı 150'yi geçti.

Esad 5 günde 150'den fazla sivili öldürdü

5 YILDIR ABLUKA ALTINDA

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

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