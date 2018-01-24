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Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

Emekli albay Eray Güçlüer, harekat bölgesinden kendisine bilgi geldiğini Esad rejiminin YPG'ye destek sağladığı yönünde çok güçlü iddiaların olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 07:15..
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Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin sınırını teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı masaya yatırıldı.

Programın konuklarından emekli albay Eray Güçlüer, harita üzerinden harekata ilişkin bilgiler verirken, sahadan aldığı bilgileri de izleyicilere aktardı.

ESAD'IN YPG'YE DESTEĞİ

Mehmetçik'in kararlı bir şekilde teröristlerle mücadele ettiğini belirten Güçlüer, sahadan gelen son bilgilere göre Esad rejiminin YPG'ye destek sağladığını söyledi.

Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor VİDEO

AMERİKA DA BOŞ DURMUYOR

Bu yöndeki iddiaların oldukça güçlü olduğunu söyleyen emekli albay Eray Güçlüer, Amerika'nın da teröristlere üstü kapalı bir şekilde destek vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

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