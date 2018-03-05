Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin küstah açıklamalarda bulundu.

YPG İLE BİRLİK İTİRAFI

Afrin'de Türkiye'nin harekatına karşı YPG ile rejim askerlerinin danışıklı dövüş içerisinde olduğunu adeta itiraf eden Esad “Güçlerimizin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehditi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye’deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

TSK REJİM ASKERLERİNİ VURDU

Afrin'in çevresini saran TSK ve ÖSO askerleri böglede yürüttükleri sistemli operayson neticesinde çevrede bulunan köy ve tepeleri alarak şehirlere ilerliyorlardı.

Özellikle Afrin'in Batı taraflarında bulunan bölgelerde yürütülen faaliyetlerde son günlerde YPD/PYD/PKK haricinde farklı isimlerde bulunan terör oluşumlarına ait hedefler imha edilmiş, bu hedeflerin de sonradan, rejime ait oldukları tespit edilmişti.

Esad Afrin'deki rejim askerlerini doğruladı ViDEO

KİRLİ İTTİFAK: REJİM-YPG OLUŞUMU

Suriye de terörün bitmemesi için her gün farklı planlar devreye sokuluyor. Daha önce YPG'liler i,çinSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "vatan haini" derken, bugün Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetler neticesinde rejim, hain dediği YPG'li teröristlerle ittifak oluşturdu.

Bu durumu daha önce doğrulamaktan kaçınan YPG'li teröristler ve rejim yanlıları, gelinen bu noktada bu birliğin oluştuğunu saklamıyorlar.