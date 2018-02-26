Esad BMGK kararının ardından kimyasal silah kullandı

Sivil Savunma, Esad rejiminin Doğu Guta'daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli kimyasal silahla vurduğunu duyurdu. Duma hastanesi yetkilileri, yapılan kimyasal saldırının ardından 16 sivilin zehirli gazdan etkilendiğini belirtti.

DUMA'YA İKİ AYDA 3. KLOR GAZ SALDIRISI

Esed rejimi son iki ayda Duma ilçesine 3 kez klor gazıyla saldırmıştı.

Hastane kaynakları, kimyasal içerikli saldırı dışında, gün içindeki bombardımanda 1 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Rejim güçleri, sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma, Haresta, Şifoniyye ve Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Baeyt Sava ve Merc bölgelerine de hava ve karadan saldırılar düzenlemişti. Bombardımanlarda 4 sivil yaşamını yitirmişti.

Böylece sabah saatlerinde başlayan rejim bombardımanında ölen sayısı 5'e yükseldi.

SİVİLLER TOPÇU ATIŞLARIYLA VURULDU

İdlib ve Hama'daki rejim güçleri sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları topçu atışlarıyla hedef aldı, ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin Kefer Zita bölgesine ise havadan saldırdı.

ESAD BMGK KARARINI YİNE HİÇE SAYDI

BMGK, dün gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.