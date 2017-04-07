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Esad Dera ve Şam'ı bombaladı: 7 sivil öldü

Suriye'de Beşar Esad rejimi kimyasal saldırının ardından Dera ve Şam kentlerini bombaladı. 7 sivil öldü, 12 kişi yaralandı.

07.04.2017 - 20:35
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Dera'daki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ordusuna ait savaş uçağının Dera kentinde muhaliflerin denetimindeki bölgeyi hedef aldığını söyledi.

5 SİVİL ÖLDÜ

Bombardımanda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun yaralandığını kaydeden Yunus, sivil savunma ekiplerinin saldırıda yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Esad Dera ve Şam'ı bombaladı: 7 sivil öldü

ŞAM'DA 2 ÇOCUK ÖLDÜ

Diğer yandan, Arbin yerel koordinasyon üyesi Ammar el Buşi, rejim ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde Ulu Cami'yi vurduğunu bildirdi.

Buşi, saldırıda 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını ifade etti.

Camide hasar meydana geldiğine değinen Buşi, ''Esed ordusu Arbin ve Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere yönelik saldırılarına devam ediyor.'' dedi.

Esad Dera ve Şam'ı bombaladı: 7 sivil öldü

HALK GIDA MADDELERİNE ULAŞAMIYOR

Rejimin saldırıları nedeniyle Doğu Guta bölgesinde insani durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini dile getiren Buşi, ''Şam yönetiminin Doğu Guta bölgesine kara ve havadan düzenlediği saldırılar nedeniyle halk dışarı çıkmaya korkuyor. Hayat çok pahalılaştı. İnsanlar temel gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Esad güçleri de kontrol noktalarından bölgeye insani yardımın girmesine izin vermiyor.'' şeklinde konuştu.

Esad Dera ve Şam'ı bombaladı: 7 sivil öldü

Esad Dera ve Şam'ı bombaladı: 7 sivil öldü

Esad Dera ve Şam'ı bombaladı: 7 sivil öldü

Esad Dera ve Şam'ı bombaladı: 7 sivil öldü

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