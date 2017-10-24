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Esad Deyrizor'da yanlışlıkla kendini vurdu

Esad'a bağlı rejimi güçleri Deyrizor kent merkezinde DEAŞ mevzilerini vurmaya çalışırken kendi bölgesini bombaladı. 15 kişi öldü.

24.10.2017 - 11:52
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Beşşar Esad rejimi güçleri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin merkezinde kendi kontrolündeki bir mahalleye "yanlışlıkla" hava saldırısı gerçekleştirdi.

Esad Deyrizor'da yanlışlıkla kendini vurdu

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait bir savaş uçağı, dün gece geç saatlerde Deyrizor'da rejim kontrolündeki el-Kusur Mahallesi'nde Fetih Camisi yakınlarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırı neticesinde onlarca kişi yaralanırken, en az 15 sivil ölürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DEAŞ MEVZİLERİNE YAKIN BÖLGE

Kaynaklar, saldırı yapılan bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yakın olduğunu ifade ederken koordinatların yanlış girilerek rejim bölgesinin vurulduğu belirtildi.

Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle, geçen ayın başlarında Deyrizor kentini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Irak sınırındaki Deyrizor'un bir bölümü halen, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor aynı zamanda barındırdığı petrol sahaları ile de bilinirken PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin de hedefinde bulunan bir bölge.

Esad Deyrizor'da yanlışlıkla kendini vurdu

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