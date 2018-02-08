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Esad Doğu Guta'da 33 kişiyi daha öldürdü

Suriye'de Beşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 33'e yükseldi.

AA | 08.02.2018 - 00:26..
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Doğu Guta'daki rejimin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Esad Doğu Guta'da 33 kişiyi daha öldürdü

13 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Duma'da 2'si çocuk 12, Beyt Sava'da 5'i çocuk 10, Hammuriye'de 6'sı çocuk 11 sivil hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dünkü saldırılarında 74 sivil hayatını kaybetmişti.

Bölgede son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

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