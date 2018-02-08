Suriye'de Beşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 33'e yükseldi.

Esad Doğu Guta'da 33 kişiyi daha öldürdü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Filistin'deki temaslarının ikinci gününde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Mehmet Hakan Atilla’nın, avukatları aracılığıyla yaptığı beraat başvurusu, Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.

TSK'nın teröristleri vurması, YPG'nin ortaklarını rahatsız etmeye devam ediyor. Bakan Ömer Çelik, Türkiye'ye 'sivilleri öldürüyorlar' diyerek iftira atan Fransız bakana cevap verdi.

Trump'ın Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter, 2 eski eşinin kendisi hakkında şiddet uyguladığı yönünde şikayette bulunması üzerine görevinden istifa etti.

Trump'ın danışmanı eşlerine şiddet yüzünden istifa etti

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Sosyal medyada Erdoğan'a hakaret etti, tutuklandı

Düzce'de yaşayan bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği için tutuklandı.