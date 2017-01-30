taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8623
EURO
4,1455
ALTIN
148,23
PETR
55,2500

Esad felç geçirdi iddiası

Lübnanlı Al-Mustaqbal Gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı.

30.01.2017 - 08:35
  1. Haberler
  2. Dünya

12

Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esad’ın 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.

REJİM İDDİALARI YALANLADI

Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esad’ın sağlığı fevkalede yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Dün bir başka iddia daha Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esad’ın komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın gündeminde yeni bir güvenlik uygulaması daha

Trump'ın gündeminde yeni bir güvenlik uygulaması daha

73
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

43
Trump ile Kral Salman 'güvenli bölge'de anlaştı

Trump ile Kral Salman 'güvenli bölge'de anlaştı

22
Rejim'den Beşar Esad iddialarına yalanlama

Rejim'den Beşar Esad iddialarına yalanlama

20
Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ta son safhaya ulaştık

Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ta son safhaya ulaştık

29
Starbucks 10 bin mülteciyi istihdam edecek

Starbucks 10 bin mülteciyi istihdam edecek

3
El Kaide operasyonunda 1 ABD askeri öldü

El Kaide operasyonunda 1 ABD askeri öldü

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM