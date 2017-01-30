Esad felç geçirdi iddiası

Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esad’ın 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.

REJİM İDDİALARI YALANLADI

Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esad’ın sağlığı fevkalede yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Dün bir başka iddia daha Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esad’ın komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı.