Esad fosfor bombası attı: 17 günde 862 ölü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararını hiçe sayan Esad rejimi tarafından Doğu Guta’nın Arbin bölgesinde sivillerin yaşadığı yerlere fosfor bombası atıldı.

Doğu Guta’yı ortadan ikiye bölmeye çalışan Esed rejiminin saldırıları sonucu Doğu Guta’da son 17 günde 862 sivil hayatını kaybetti.

BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

Rejim ve Rus savaş uçaklarının Hammuriye'ye akşam saatlerinde düzenlediği bombardımanında çoğu kadın ve çocuk 20 sivil can verdi.



Sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerine düzenlenen hava saldırılarında Sakba'da 4, Cisrin'de 3 ve Haresta'da 1 sivil hayatını kaybetti.



Böylece sabah saatlerinden bu yana Rejim ve Rus güçlerinin saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 28'i buldu.



