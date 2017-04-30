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Esad güçleri Kabun ve Cobar'a saldırdı

Şam'ın doğusunda bulunan Kabun ile Cobar mahallelerinde rejim güçleri ile muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

30.04.2017 - 09:03
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Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani, yaptığı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Kabun ile Cobar mahallelerinde muhalifler ile Beşşar Esad güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığını söyledi. Esad güçlerinin bu mahallelere doğru ilerlemek istediğini anlatan Bustani, ancak muhaliflerin, rejim güçlerinin ilerleyişini durdurduğunu belirtti.

"SANAYİ YAPIMI FÜZELERLE SALDIRILDI"

Bustani, ''Esad güçleri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor. Bugünkü saldırılarda da Şam yönetimine bağlı güçler, Kabun ve Cobar ile Sakba bölgesinde zayiat verdiği için, söz konusu mahallelere 'fil' adı verilen sanayi yapımı füzelerle saldırdı.'' ifadelerini kullandı. Muhaliflerin Kabun'daki cephe hattında 7 rejim askerini öldürdüğünü bildiren Bustani, ''Muhalifler, Kabun cephesinde rejime ait bir tankı imha etti. Mahalledeki çatışmaları fırsat bilen 30 asker, muhaliflerin safına geçti.'' diye konuştu.

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