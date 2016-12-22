Esad Halep katliamını zafer olarak görüyor

Halep'in doğusunda sıkıştırılan siviller, İran destekli Şii milisler ve Esad'a bağlı rejim güçleri tarafından acımasızca katledildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerle ateş hattındaki sivillerin tahliyesine başlandı ve bölgeden 40 bin sivil kurtarıldı.

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Halep'te yaşananlara ilişkin konuşan eli kanlı Esad, bölgedeki müttefikleri Rusya ve İran'a övgüler dizdi. Esad, "Halep'in geri alınması bir zaferdir. Halep zaferi, Rusya ve İran'ın da zaferidir" diye konuştu.