Esad Halep'e saldırdı; 5 ölü çok sayıda yaralı var

Esad’ın savaş uçakları Halep’in güneyindeki Talafeh, Masherfa ve Jezraya köylerinde yaşayan sivilleri hedef aldı.





ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Talafeh köyünde bir aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, birçok kişi de ağır yaralandı. Saldırı nedeniyle büyük tahribata uğrayan Masherfa ve Jezraya köylerinde yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI KÖYLERİN ÜZERİNDE UÇUYOR

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Öte yandan, Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri köylerin üzerinde uçtuğu belirtildi.