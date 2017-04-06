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Esad Hırvat basınına röportaj verdi

Esad, ülkesindeki muhalif grupların yenilgiye uğratılmaması halinde Suriye'nin haritadan silineceğini söyledi.

06.04.2017 - 11:31
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Esad Hırvat basınına röportaj verdi

Beşar Esad, Hırvatistan'da yayınlanan Vecernji List gazetesine verdiği mülakatta, "Umudumuz giderek büyüyor. Bu umut inanca dayanıyor. Zira inanç olmadan umut da olmaz." diyerek kaybetmeleri halinde Suriye'nin haritadan silineceğini söyleyerek tehdit etti:

"BAŞKA BİR SEÇENEĞİMİZ YOK"

"Ne olursa olsun, zaferden başka bir seçeneğimiz yok. Zira bu savaşı kazanmazsak, Suriye haritadan silinir."

Esad Hırvat basınına röportaj verdi

"İNATÇI VE KARARLIYIZ"

"Bizim bu savaşta başka bir seçeneğimiz yok. Bu yüzden kendimizden eminiz, inatçıyız ve kararlıyız" ifadelerini kullanan Esad, şöyle devam etti:

"Bazı batılı ülkeler de olmak üzere çeşitli devletler cihatçıları doğrudan ya da dolaylı olarak destekliyor. Aslında teröristler karşısında zafer kazanmamız, onları destekleyen tüm bu ülkelere karşı zafer kazanmamız anlamına gelecek."

Esad Hırvat basınına röportaj verdi

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