taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.026
USD
3,9284
EURO
4,6580
ALTIN
163,12
PETR
63,3100

Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz; Esad ile empati yapılması gerektiğini isteyince stüdyodakiler bir anda sinirlendi.

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 08:16
  1. Haberler
  2. Gündem
Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

Habertürk'te Ece Üner'in moderatörlüğünde ekrana gelen Enine Boyuna programında, Amerika'nın Suriye'deki rolü masaya yatırıldı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un ülkedeki içsavaşın sorumlusu olarak Amerika'yı göstermesi üzerine gazeteci Nagehan Alçı, tek sorumlunun Amerika olmadığını Esad'ın yaptıklarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

"EMPATİ YAPACAKASINIZ"

Alçı'nın bu sözleri üzerine Ahmet Yavuz, "Bakın, empati yapacaksınız" dedi.

KATİL İLE EMPATİ YAPAMAM

Empati önerisine oldukça sinirlenen Nagehan Alçı, "Kusura bakmayın, Esad ile hiçbir şekilde empati yapamam. Esad gibi yüzbinlerce insanın katili olan diktatörle hiçbir şekilde empati yapamayız." dedi.

Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

KİMYASAL SİLAH DAHİL HER ŞEYİ KULLANIYOR

Ahmet Yavuz'un empati çıkışına İdris Kardaş da tepki göstererek "Kendi halkını katlediyor, kimyasal silah dahil her şeyi kullanıyor." dedi.

Nagehan Alçı, Suriye'de 2011 yılında Esad tarafından katliamların başladığını bundan sonra Amerika'nın devreye girdiğini söyledi.

SAYGISIZLIK YAPMAYIN

İlk kez bir programda böyle bir tartışmaya denk geldiğini söyleyen Ahmet Yavuz, kendisine saygısızlık yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu VİDEO

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu'nu öperek iktidar isteyen partili
Emekli bir öğretmen, "CHP ne zaman iktidar olacak" diye sorduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun iki yanağından öptü.
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması
HDP'li Meral Danış Beştaş'ın Meclis kürsüsünde PYD'yi savunması üzerine, Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı müdahale etti.
Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki kontrol noktalarının Afrin'de de oluşturulması için kararlılıkla yola devam edeceklerini söyledi.
Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasına rağmen devam eden sevkiyatları Trump'a soracağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

51
Abdülselam Deniz'in T.C kimlik numarası mahkemeden çıkarmıyor

Abdülselam Deniz'in T.C kimlik numarası mahkemeden çıkarmıyor

11
Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

7
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

3
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

10
Dünyanın en şişman adamı 3 ayda 175 kilo verdi

Dünyanın en şişman adamı 3 ayda 175 kilo verdi

11
Kars'taki FETÖ davasında karar açıklandı

Kars'taki FETÖ davasında karar açıklandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM