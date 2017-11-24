Habertürk'te Ece Üner'in moderatörlüğünde ekrana gelen Enine Boyuna programında, Amerika'nın Suriye'deki rolü masaya yatırıldı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un ülkedeki içsavaşın sorumlusu olarak Amerika'yı göstermesi üzerine gazeteci Nagehan Alçı, tek sorumlunun Amerika olmadığını Esad'ın yaptıklarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

"EMPATİ YAPACAKASINIZ"

Alçı'nın bu sözleri üzerine Ahmet Yavuz, "Bakın, empati yapacaksınız" dedi.

KATİL İLE EMPATİ YAPAMAM

Empati önerisine oldukça sinirlenen Nagehan Alçı, "Kusura bakmayın, Esad ile hiçbir şekilde empati yapamam. Esad gibi yüzbinlerce insanın katili olan diktatörle hiçbir şekilde empati yapamayız." dedi.

KİMYASAL SİLAH DAHİL HER ŞEYİ KULLANIYOR

Ahmet Yavuz'un empati çıkışına İdris Kardaş da tepki göstererek "Kendi halkını katlediyor, kimyasal silah dahil her şeyi kullanıyor." dedi.

Nagehan Alçı, Suriye'de 2011 yılında Esad tarafından katliamların başladığını bundan sonra Amerika'nın devreye girdiğini söyledi.

SAYGISIZLIK YAPMAYIN

İlk kez bir programda böyle bir tartışmaya denk geldiğini söyleyen Ahmet Yavuz, kendisine saygısızlık yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu VİDEO