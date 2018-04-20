Esad onur nişanını iade etti

2001 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Fransa'nın en yüksek onur nişanı verilmişti.

FRANSA TEHDİT EDİYORDU

Suriye'de yaşanan karışıklardan ve savaştan dolayı o tarihten itibaren Fransa ile Esad'ın arası bozuk. Bu süre içerisinde de Fransa; Esad'ı onur nişanını iade etmesi için sıkıştırıyor ve hatta tehdit ediyordu.

GEREKÇE FRANSA'NIN ABD VE İNGİLTERE'YLE SURİYE'YE SALDIRI DÜZENLEMESİ

Geçtiğimiz günlerde Esad, bu onur nişanını Romanya Büyükelçiliği üzerinden Paris'e geri iade etti. Esad'ın gerekçesi ise "Fransa'nın 14 Nisan'da İngiltere ve ABD ile birlikte Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesi" olarak gösterildi.

"ABD KÖLESİ BİR ÜLKENİN NİŞANINI TAŞIMAYI ONUR OLARAK GÖRMÜYORUM"

Konuyla ilgili Suriye Devlet Başkanlığı ise gerginliği her an artırabilecek bir açıklama yaptı. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Suriye Devlet Başkanı'nın "ABD'nin kölesi olan bir ülkenin nişanını taşımayı onur olarak görmediği" ifade edildi.