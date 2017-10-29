Esad PKK/PYD'den topraklarını geri istedi

Anthony Joshua'nın Kamerun asıllı Fransız rakibi Carlos Takam'ı hakem kararıyla nakavt etmesi büyük tepkilere neden oldu.

'O delillerle, o kayıtlarla FETÖ'cülerin kurtuluşu yok'

1 Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Altepe, Cumhuriyet'e konuştu.

2 Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi La Liga'da Girona ile karşılaşacak Real Madrid, Katalonya bölgesinde bulunan kente büyük güvenlik çemberi altında gitti.

3 Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti Türkiye'de tartışılan video hakem sistemi (VAR) Bundelisga'nın 10. haftasında iki önemli kararın alınmasına neden oldu.

4 Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu Bayrampaşa'da DEAŞ üyesi 4 kişi yakalanmış ve araçları infilak ettirilmişti. Yapılan detaylı incelemede, faciadan dönüldüğü ortaya çıktı.

5 Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı İngiliz donanmasının bir denizaltısı için başlatılan soruşturmada 9 asker seks ve uyuşturucu incelemesinden dolayı görevden alındı.

6 Tüm belediyeler tek tek denetlenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin A takımı ile gereken değişimleri görüşerek belediyelerin denetlenmesi talimatını verdi.