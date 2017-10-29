taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Esad PKK/PYD'den topraklarını geri istedi

Suriye'de Esad rejimi, terör örgütü PKK/PYD tarafından işgal edilen bölgelerin terk edilmesini istedi.

29.10.2017 - 14:24
  1. Haberler
  2. Gündem
Esad PKK/PYD'den topraklarını geri istedi

SRY

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan yararlanan PKK'lı teröristler, bazı bölgeleri ele geçirdi.

Amerika'nın desteğiyle bölgede ilerleyen teröristler, petrol kaynaklarının bulunduğu bölgelere özellikle yöneldi.

PKK-ESAD SAVAŞI YAKIN

Terör örgütü DEAŞ'a karşı zaman zaman işbirliği de yapan PKK/PYD ile Esad rejimi, şimdi karşı karşıya geldi.

BÖLGEYİ TERK EDİN

Esad'in sağ kolu durumundaki Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk,  terör örgütü elebaşlarından işgal alanlarının terk edilmesini istedi.

Anlaşamadan masadan kalkan Esad rejimi ve PKK/PYD arasında çatışmaların yaşanması kaçınılmaz hale geldi.

SURİYE'NİN DÖRTTE BİRİ İŞGAL ALTINDA

Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, çoğu Arap ve Türkmenlere ait olmak üzere Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.

İlginizi Çekebilir
Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Altepe, Cumhuriyet'e konuştu.
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
Vali Şahin, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
Tüm belediyeler tek tek denetlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin A takımı ile gereken değişimleri görüşerek belediyelerin denetlenmesi talimatını verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

250
Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

16
Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

26
Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

48
Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

46
Tüm belediyeler tek tek denetlenecek

Tüm belediyeler tek tek denetlenecek

269
ABD'den S-400 üreticilerine kara liste yaptırımı

ABD'den S-400 üreticilerine kara liste yaptırımı

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM