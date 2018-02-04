taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Esad rejimi İdlib'de iki köye saldırdı: 16 ölü

Beşar Esad rejimi, İDlib'e saldırılarını arttırıyor. Han es-Sübül ve Masaran köylerinde 16 sivil öldürüldü.

AA | 04.02.2018 - 05:49..
  1. Haberler
  2. Dünya

Esad rejiminin, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Han es-Sübül ve Masaran köylerine düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

SALDIRILAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, son aylarda saldırıların yoğunlaştığını belirtti.

Bugün Serakib ilçesi ile Tel Merdih, Serce, Keferamim, Masaran ve Han es- Sübül köylerinin yoğun şekilde bombalandığını aktaran Yusuf,  "Beşşar Esed rejiminin Han es-Sübül köyüne akşam saatlerinde düzenlediği varil bombalı saldırıda 9, Masaran köyüne düzenlediği saldırıda da aynı aileden 7 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

6
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

24
İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

18
BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

17
Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

12
Kahramanmaraş'ta bir kamyonette 6 at ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir kamyonette 6 at ele geçirildi

7
Karabük'te işçileri taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü 12 yaralı

Karabük'te işçileri taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü 12 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM