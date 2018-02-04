Esad rejimi İdlib'de iki köye saldırdı: 16 ölü

Esad rejiminin, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Han es-Sübül ve Masaran köylerine düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.
SALDIRILAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, son aylarda saldırıların yoğunlaştığını belirtti.
Bugün Serakib ilçesi ile Tel Merdih, Serce, Keferamim, Masaran ve Han es- Sübül köylerinin yoğun şekilde bombalandığını aktaran Yusuf, "Beşşar Esed rejiminin Han es-Sübül köyüne akşam saatlerinde düzenlediği varil bombalı saldırıda 9, Masaran köyüne düzenlediği saldırıda da aynı aileden 7 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.