Esad rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor

Suriye'deki Beşşar Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyindeki yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor.

TOPÇU BİRLİKLERİYLE SALDIRI

Esad rejimi ve destekçileri, gece saatlerinde İdlib'in güneyindeki Cercenaz beldesi, Tüh, Sukeyk ve Temeniya köyleri ile Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesi ve Morik bölgesindeki sivil yerleşimlere topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarla ilgili ölü veya yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

SOÇİ MUTABAKATI İHLAL EDİLİYOR

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.