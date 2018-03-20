Esad rejimi sivillere bomba yağdırdı

Doğu Guta'yı abluka altına alan Beşar Esad rejimi, bölgedeki Duma ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yapılan bombardımanda binalar hasar gördü. BMGK'da çıkan ateşkes kararı döneminde bile saldırıları kesmeyen Esad, halkını vurmaya devam etti.

BÖLGEDE YARALI SİVİLLER VAR

Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlenen saldırı sonucu yaralanan bir Suriyeli, vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Duma ilçesine düzenlenen saldırı sonucu bölgedeki binalarda hasar oluştu.



