Esad rejimi sivilleri göçe zorluyor

Doğu Guta'da siviller akıl almaz işkencelere, zulümlere ve Esad rejiminin bombardımanına maruz kalıyor. Bölgede yaşanan dram sivillerin canlarını kurtarabilmek için yollara dökülmesine, göç etmesine neden oluyor.

Sivillerin yaşadığı dram fotoğraf karelerine yansıdı.

VALİZ İÇİNDE KAÇIŞ

Esad'ın zulüm gibi bombardımanı nedeniyle evlerinden olan, kullanacak hiçbir eşyası kalmayan siviller, kaçış için elde kalanları valizlerine doldurarak güvenli bölgelere ilerliyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin rejimin hedefi olan siviller yaya olarak güvenli bölgelere göç ediyor.

Zorlu şartlar altında kaçışlarını sürdüren sivillerin arasında elbette çocuklar da vardı. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar da aileleriyle birlikte zulümden kaçıp hayatta kalmaya çalıştılar. Reuters'ın çektiği bir fotoğraf karesinde küçük bir çocuğun, ailesinin valizinde kaçtığı görülüyor.