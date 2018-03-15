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Esad rejimi sivilleri göçe zorluyor

Katlettiği Suriyeli sayısı milyonu bulan Esad'ın vahşetine tek bir fotoğrafla şahit olmak ne kadar acı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 17:40..
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Doğu Guta'da siviller akıl almaz işkencelere, zulümlere ve Esad rejiminin bombardımanına maruz kalıyor. Bölgede yaşanan dram sivillerin canlarını kurtarabilmek için yollara dökülmesine, göç etmesine neden oluyor.

Sivillerin yaşadığı dram fotoğraf karelerine yansıdı.

Esad rejimi sivilleri göçe zorluyor

VALİZ İÇİNDE KAÇIŞ

Esad'ın zulüm gibi bombardımanı nedeniyle evlerinden olan, kullanacak hiçbir eşyası kalmayan siviller, kaçış için elde kalanları valizlerine doldurarak güvenli bölgelere ilerliyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin rejimin hedefi olan siviller yaya olarak güvenli bölgelere göç ediyor.

Esad rejimi sivilleri göçe zorluyor

Zorlu şartlar altında kaçışlarını sürdüren sivillerin arasında elbette çocuklar da vardı. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar da aileleriyle birlikte zulümden kaçıp hayatta kalmaya çalıştılar. Reuters'ın çektiği bir fotoğraf karesinde küçük bir çocuğun, ailesinin valizinde kaçtığı görülüyor.

Esad rejimi sivilleri göçe zorluyor

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