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Esad rejiminden İdliblilere tehdit mesajı

Esad rejimine bağlı helikopterler, İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine, havadan tehdit mesajları içeren bildiriler attı.

AA | 27.05.2018 - 17:32..
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Esad rejimine ait helikopterler, bugün İdlib iline bağlı Sermada beldesi, Ram Hamdan köyü ve Kemmune sığınmacı kampı üzerine içerisinde tehdit mesajları bulunan resimli bildiriler attı.

"KADERİNİ SEÇ"

Hayatını kaybetmiş bir kişinin resmi ile üzerinde “kaderini seç” ifadesi ile başlayan bildiride, "Elinde inatla silahı tutup devam etmek, ölülerin tarafını seçtin demektir. Eğer yaşamak istiyorsan silahı bırak. Hayatınla kumar oynama. Başka bir çözümün yok. Ya silahı bırakırsın ya muhakkak ölürsün. Son şanstan faydalan, silahı bırak ve durumunu düzelt.” ifadeleri yer aldı.

Esad rejiminden İdliblilere tehdit mesajı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

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