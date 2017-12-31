Esad rejiminin İdlib'e hava saldırıları devam ediyor

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki El Temaniye ve Kefer Secne beldeleri, Al huveyn, Maret Hırma köyleri ile Hama'nın doğu kırsalındaki Um El Meyyal, Al Şakoziye ve El Ruhcan köylerine helikopter ve savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirdi.

EN AZ 9 SİVİL CAN VERDİ

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle Kefer Secne beldesinde 7, Maret Hırma köyünde de 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, saldırılarda çok sayıda yaralının da olduğunu kaydetti.

Hac Yusuf, Esed rejimin İdlib ilinin doğusundaki El Hulubbe köyüne düzenlediği hava saldırılarında çıkan büyük çaplı yangınların sivil savunma ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİNDE AĞIR SAVAŞ

Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.