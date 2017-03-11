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Esad Suriye'deki savaşın 2017'de biteceğini düşünüyor

Bugün bir televizyon programına katılan Esad, Suriye'deki savaşın 2017'de biteceğini ümit ediyor.

11.03.2017 - 14:07
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Çin'in Phoenix kanalına röportaj veren Esad, Suriye'deki savaşla ilgili ayrıntıları paylaştı. ABD güçlerinin topraklarına girmesi önünde yeşil ışık yakıp yakmadığına ilişkin soruya cevabında Esad; bunun kesinlikle olmadığını belirtti.

Esad Suriye'deki savaşın 2017'de biteceğini düşünüyor

“ABD, GİRDİĞİ HİÇBİR ÜLKEDE BAŞARILI OLAMADI”

Bu güçlerin teröre karşı gerçek mücadelede herhangi bir faydaları olacağına da inanmadığını belirten Esad; Amerikalıların tarih boyunca kara güçleri gönderdikleri hiçbir devlette başarılı olamadıklarının altını çizdi.

"ABD'NİN BAŞARILI OLDUĞU ŞEY KAOS, YIKIM, ÖLÜM"

ABD’nin çözüm sağlamada gayet başarısız olduklarına dikkat çeken Esad, onların başarılı oldukları şeylerin sadece kaos, yıkım ve ölümü tırmandırmak olduğunun altını çizdi.

Esad Suriye'deki savaşın 2017'de biteceğini düşünüyor

"2017 SURİYE'DEKİ SAVAŞIN SONU OLACAK"

Esad ayrıca 2017 yılında Suriye'deki savaşın biteceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi. Esad, "Bu senenin son olacağını ümit ediyoruz. Ancak bu bir savaş ve ne olacağını tam olarak bilemiyoruz" diye konuştu.

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