Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta; zaman zaman birlikte hareket eden rejim güçleri ile PKK'nın uzantıları, şimdi karşı karşıya geldi.
GERİLİM ARTIYOR
Daha önce PYD'nin ele geçirdiği bölgeleri boşaltmasını isteyen Esad rejimi, tehditler savurmaya başladı.
ASKERİ OPERASYON SİNYALİ
Esad, "Topraklarımızı geri istiyoruz. Toprakları teslim etmemeleri halinde, askeri yolla teslim almak zorunda kalacağız" diye konuştu.
ÖNCE PETROL BÖLGELERİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık görüşerek talimatlar alan Esad, terör örgütü PYD'nin elinde tuttuğu petrol bölgelerini öncelikli olarak geri almayı hedefliyor.