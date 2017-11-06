taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8801
EURO
4,5082
ALTIN
158,36
PETR
62,2300

Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı iş birliği yapan rejim ile PKK, şimdi birbiriyle savaşmaya hazırlanıyor.

06.11.2017 - 07:30
  1. Haberler
  2. Dünya
Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

ESAD

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta; zaman zaman birlikte hareket eden rejim güçleri ile PKK'nın uzantıları, şimdi karşı karşıya geldi.

GERİLİM ARTIYOR

Daha önce PYD'nin ele geçirdiği bölgeleri boşaltmasını isteyen Esad rejimi, tehditler savurmaya başladı.

ASKERİ OPERASYON SİNYALİ

Esad, "Topraklarımızı geri istiyoruz. Toprakları teslim etmemeleri halinde, askeri yolla teslim almak zorunda kalacağız" diye konuştu.

ÖNCE PETROL BÖLGELERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık görüşerek talimatlar alan Esad, terör örgütü PYD'nin elinde tuttuğu petrol bölgelerini öncelikli olarak geri almayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi
Belçika'da polislere teslim olan Katalonya'nın eski lideri Carles Puigdemont için karar verildi.
Rusya'da aşırı sağcı 380 kişi gözaltına alındı
Rusya'nın başkenti Moskova'da gösteri yapan aşırı sağcı 380 kişi gözaltına alındı.
İran'da yolcu otobüsü devrildi; 13 ölü
İran'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı
Yemen'in güneyindeki Aden ilinde güvenlik merkezini hedef alan intihar saldırısında 23 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

12
Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

22
FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

11
Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

6
İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

65
Unkapanı köprüsünde yanan araçta iki kişi yaralandı

Unkapanı köprüsünde yanan araçta iki kişi yaralandı

0
FETÖ'cüler yargılanıyor

FETÖ'cüler yargılanıyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM