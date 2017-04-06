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Esad yönetimi İdlib saldırısını kınadı

İdlib'de insanları kimyasal saldırıyla katleden rejim, suçlamaları kabul etmeyerek, saldırı hakkında kınama açıklaması yaptı.

06.04.2017 - 13:30
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Suriye'de yıllardır sivilleri hedef alan Esad yönetimi, İdlib'de kimyasal saldırıyla bir katliama imza attı.

KATLİAMI ÜSTLENMEDİ

Yaşanan vahşete ilk tepkiyi gösteren Türkiye olurken, rejim yönetiminden skandal bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, suçlamaları reddederek İdlib saldırısını kınadı.

Esad yönetimi İdlib saldırısını kınadı

"KİMYASAL SİLAH KULLANILDI"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün yaptığı açıklamada "Yapılan otopside Suriye İdlib'de önceki gün gerçekleşen saldırıda kimyasal silah kullanıldığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Esad yönetimi İdlib saldırısını kınadı

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