Esad Yunanistan basınına konuştu

Suriye rejiminin lideri Beşar Esad, yıllardır devam eden iç savaşı ve yaşanan katliamı pişkinlikle Yunan basınına anlattı. Esad, savaş konusunda muhalifleri suçlarken, Türkiye'yi de işgalcilikle itham etti.

"TÜRKİYE İŞGALCİ"

Suriye'yi yol geçen hanına çeviren ve onlarca devletin askerlerinin ülkesine girip çıkmasına ses çıkartmayan Esad, Türkiye'nin terörü bitirme ve güvenli bölge oluşturmak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatının işgalcilik girişiminin bir parçası olduğunu belirtti.

Esad; "Bu bir işgaldir. Suriye toprakları üzerindeki her Türk askeri, işgali temsil etmektedir." diyerek Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.

"TERÖRÜ DESTEKLİYORLAR"

Üleksinde yaşanan savaş için Türkiye'yi suçlayan Esad, katlettiği milyonlarca sivili Türkiye'ye bağladı.

Esad "Türk rejiminin başının askerlerini Suriye'ye göndermesi ile teröristleri desteklemesi arasında büyük fark yok; bu da onun vekaleti. Aslında onun ordusuyla 7 yıldır savaşıyoruz" dedi.

"SORUMLUSU KİM?"

Katil Esad'ın pişkinliği bunlarla da sınırlı kalmadı. 10 yıldır ülkesinde yaşanan katliamda sivilleri öldürmediğini savunan Esad, bu sefer de Batı'yı suçladı.