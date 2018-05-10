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Esad Yunanistan basınına konuştu

Suriye rejiminin katil lideri Beşar Esad Yunanistan basınına röportaj verdi, Türkiye'nin Surieye'yi işgal ettiğini savundu.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 14:55..
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Esad Yunanistan basınına konuştu

Suriye rejiminin lideri Beşar Esad, yıllardır devam eden iç savaşı ve yaşanan katliamı pişkinlikle Yunan basınına anlattı. Esad, savaş konusunda muhalifleri suçlarken, Türkiye'yi de işgalcilikle itham etti.

Esad Yunanistan basınına konuştu

"TÜRKİYE İŞGALCİ"

Suriye'yi yol geçen hanına çeviren ve onlarca devletin askerlerinin ülkesine girip çıkmasına ses çıkartmayan Esad, Türkiye'nin terörü bitirme ve güvenli bölge oluşturmak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatının işgalcilik girişiminin bir parçası olduğunu belirtti.

Esad; "Bu bir işgaldir. Suriye toprakları üzerindeki her Türk askeri, işgali temsil etmektedir." diyerek Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.

"TERÖRÜ DESTEKLİYORLAR"

Üleksinde yaşanan savaş için Türkiye'yi suçlayan Esad, katlettiği milyonlarca sivili Türkiye'ye bağladı.

Esad "Türk rejiminin başının askerlerini Suriye'ye göndermesi ile teröristleri desteklemesi arasında büyük fark yok; bu da onun vekaleti. Aslında onun ordusuyla 7 yıldır savaşıyoruz" dedi.

"SORUMLUSU KİM?"

Katil Esad'ın pişkinliği bunlarla da sınırlı kalmadı. 10 yıldır ülkesinde yaşanan katliamda sivilleri öldürmediğini savunan Esad, bu sefer de Batı'yı suçladı.

''Kandan söz ediyorsanız kanı kimin döktüğünden söz etmek zorundasınız. Savaştan önce de 10 yıl boyunca devlet başkanıydım. 10 yıl boyunca Suriye halkını mı öldürdüm? Kesinlikle hayır. Dolayısıyla çatışma birileri, en başta da Batı,  teröristleri desteklediği için başladı, yani savaşın sorumluluğu onların üzerinde. Herkesten önce de Suriye halkına karşı duran, Suriye halkını zayıflatan, yoksul düşüren, teröristlerin daha fazla Suriyeli öldürmesine uygun atmosfer yaratan, askeri-mali destek ve siyasi kamuflaj sağlayan Batı'da. Kısmen Batı, yani Fransa, İngiltere ile ABD ve aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar, Türkiye savaştan sorumludur. Elbette kan döküldü, burada bir savaş sözkonusu, ama sorumlusu kim? Sorumlu olanlardan hesap sorulmalı.'' diyen Esad, milyonlarca sivilin katlinin sorumluluğunu reddetti.

 

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