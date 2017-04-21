Esad: Yüz binlerce değil on binlerce kişi öldü

Suriye Devlet Başkanı Esad, Sputnik’e verdiği mülakatta, Suriye’deki çatışmalarda ölenlerin sayısına ilişkin haberlere tepki gösterdi.

“Basından duyduğunuz gibi Suriye’de yüz binlerce kişi ölmedi, on binlerce kişi öldü” diyen Esad, BM’nin açıkladığı verileri de kabul etmediğini belirtti.

"YÜZ BİNLERCE SİVİL ÖLMEDİ ON BİNLERCE ÖLDÜ"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Mart 2011’den bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısına ilişkin Batılı medya kuruluşlarında yer alan haberleri yalanladı.

"KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN KİŞİLER DE HESABA KATILABİLİR.."

Bu konuda sadece resmi veriler üzerinden konuşulabileceğinin altını çizen Esad, şunları söyledi: “Basından duyduğunuz gibi Suriye’de yüz binlerce kişi ölmedi, on binlerce kişi öldü. Elbette, kendisinden haber alınamayan kişiler de hesaba katılabilir. Bunlar resmi rakamlar. Ancak Batı’dakiler ölü sayısına öldürülen teröristleri de dahil ediyor. Sayıları çok fazla olan teröristler, devlet tarafından hayatını kaybetmiş kişiler olarak görülmüyor. Aynı durum Suriye’ye savaşmaya gelen yabancılar için de geçerli. Onların sayısı on binleri, belki de yüz binleri bulabilir.”

"BM, ÖLENLERİ SAYMAK İÇİN GEREKLİ ARAÇLARA SAHİP DEĞİL"

BM’nin Suriye’de ölenleri saymak için gerekli araçlara sahip olmadığını, bu nedenle BM’nin verilerini kabul etmediğini de kaydeden Esad, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Daha önce söylediğim gibi, farklı gruplar, yabancılar, Suriyeliler ve diğerleri hakkında konuşuyoruz. Bu nedenle, bunları saymak zor bir iş. Elimizde olan tek şey, resmi veriler. Elbette ölü sayısı, resmi verilerin üzerinde olacaktır, ancak biz herhangi bir rakamı alıp hemen deklare edemeyiz.”

300 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BM’nin verilerine göre, Suriye’de krizin başlangıcından bu yana 300 bin kişi hayatını kaybetti.

"VERİLER, SURİYE’YE MÜDAHALE ETMEK İÇİN GEREKÇE OLARAK KULLANILMAK İSTENİYOR"

Esad, rakamlarının olduğundan fazla gösterilmesinin amacını ise şöyle açıkladı: “Bu veriler, sadece rakamları şişirmek, durumun ne kadar feci olduğunu göstermek ve Suriye’ye müdahale etmek için insani gerekçe olarak kullanmak amacıyla veriliyor. Bu nedenle, devlet ve hükümet olarak, şu anda on binlerce kayıp verildiğini söyleyebiliriz.”