Esad'ın askerleri Afrin yolunda

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlatılan harekat devam ederken, Esad rejiminden kritik bir hamle geldi.

Mehmetçik'e karşı direnemeyen YPG'li teröristler, bir dönem sık sık çatışmalara girdiği Esad ile anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİLER

Bu kapsamda Halep'ten yola çıkan Esad'a bağlı birlikler, YPG'nin işgal altında tuttuğu bölgelere ulaştı.

APO KAVŞAĞI

Esad'ın askerleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu kavşakta terör yandaşları tarafından karşılandı.

HALAYA DURDURLAR

Büyük bir sevinç yaşayan örgüt sempatizanları halay çekmeye başladı.

"TÜRK ASKERİNİ HİÇ KİMSE DURDURAMAZ"

Öte yandan, Esad'ın bu adımıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz." ifadelerini kullandı.