Esad'ın bombalarından kaçtılar su baskınına yakalandılar

Savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Hama'dan kaçarak İdlib'in Kefir bölgesine kaçan siviller, yeniden hayat mücadelesine başladı. Esad'ın katliamından kaçan sivillerin kurdukları çadırlar sular altında kaldı.

YARDIM KURULUŞLARI SEFERBER OLDU

Suriye Hama'da Esad rejimine ait savaş uçaklarının hava saldırıları sonucu yaklaşık 80 bin sivil, İdlib'teki Kefir lusin ve Atme bölgesine göç etmek zorunda kaldı. Yoğun göç nedeniyle bölgede başta İHH İnsani Yardım Vakfı olmak üzere bazı yardım kuruluşları sefer oldu. Bazı siviler ise kendi imkanlarıyla kendi kurdukları çadırlarda kalmaya başladı.

Bölgede devam eden sağanak yağış nedeniyle kurulan çadırlar sular altında kaldı. Kendi imkanları ile kurdukları çadırların sular altında kalmasından en çok çocuklar etkilendi.