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Esad'ın danışmanı: Türkiye Suriye'de işgalci konumunda

Bouthaina Shaaban, Suriye'deki Türk ve ABD askerlerini "işgalci" olarak niteleyerek ülkesinin "ilgileneceğini" ifade etti.

08.11.2017 - 09:18
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Esad'ın danışmanı: Türkiye Suriye'de işgalci konumunda

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın danışmanlarından Bouthaina Shaaban, Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonunda dün yayımlanan söyleşisinde Şam'ın YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından İslam Devleti'nden geri alınan Rakka'dan da vazgeçmediğini söyledi.

"İLGİLENECEĞİZ"

Shaaban, "Türkiye bugün sömürgeci bir ülkedir, tıpkı Amerikan güçleri gibi topraklarımızda bulunmaları yasa dışıdır... Topraklarımızdaki yasa dışı işgalci güçlerle nasıl ilgileniyorsak bu konuyla da öyle ilgileneceğiz" dedi.

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