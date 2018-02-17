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Esad'ın haber ajansından Türkiye'ye iftira

Suriye'de sivil halkı kimyasal silahla katleden Esad'ın haber ajansı SANA, Türkiye'nin Afrin'de zehirli gaz kullandığı yönünde yalan haber servis etti.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 04:17..
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Esad'ın haber ajansından Türkiye'ye iftira

Kendi halkını kimyasal silahla öldüren Esad, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı lekelemeye çalışanların arasında yerini aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA, yaptığı iftira dolu haberle, Türkiye'nin zehirli gaz kullandığını iddia etti.

Esad'ın haber ajansından Türkiye'ye iftira

DOKTOR 'TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNDAN DOLAYI' DEMİŞ

SANA, Afrin'deki hastanenin başhekimi Civan Muhammed'in, "6 sivil Türkiye'nin operasyonu neticesinde zehirli gaza maruz kalmış şekilde hastanemize getirildi" dediği yönünde bir haber yayımladı.

Yapılan habere göre 6 sivilin ikisinin durumu da ağır.

Haber kaynağını başhekim olarak gösteren haber ajansı, Esad'ın zehirlediği sivilleri, 'Türkiye zehirli gaz kullandı' başlığıyla paylaştı.

Esad'ın haber ajansından Türkiye'ye iftira

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