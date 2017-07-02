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Esad'ın portresi Suriye parasında yer alacak

Suriye'de rejim paralarına Beşşar Esad'ın portresini bastı. Bugünden itibaren kullanıma giriyor.

02.07.2017 - 23:33
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Esad'ın portresi Suriye parasında yer alacak

Sputnik'in haberine göre Beşşar Esad, uzun süredir kullanıma girmesi planlanan, ancak ülkedeki mevcut koşullar nedeniyle ertelenen 2 bin Suriye Poundu'nun kağıt banknot olarak piyasaya sürülmesine ilişkin kararı onayladı.

Esad'ın portresi Suriye parasında yer alacak

BUGÜNDEN İTİBAREN KULLANIMDA

Bugünden itibaren kullanıma girdiği açıklanan 2 bin Suriye Poundu'na ilişkin açıklama yapan Suriye Merkez Bankası Müdürü Duraid Durgham, Beşşar Esad'ın portresinin yer aldığı banknotun yıllar önce basılan yeni banknotlar arasında olduğunu ancak, 'savaş koşulları ve kur dalgalanmaları' nedeniyle piyasaya sürülmesinin ertelendiğini ifade etti.

Esad'ın portresi Suriye parasında yer alacak

4 DOLAR DEĞERİNDE

Yeni banknotun, mevcut kurlara göre ortalama 4 dolar değerinde olacağı kaydedildi.

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