Esad'ın saldırılarına karşı mevzi kazıyorlar

Suriye’nin Halep kentinin batısındaki El-eis bölgesinde bulunan muhalif grupların Esad rejiminin olası saldırılarına karşı mevzi kazamaya başladığı öğrenildi.

RUSYA VE ESAD'A GÜVENMİYORLAR

Yalnız muhalif grupların kendilerine yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan Esad güçlerinden herhangi bir saldırı gerçekleşmesi halinde hazırlıklı olmak amacı ile mevzi oluşturmaya başladığı bildirildi.

Muhalif gruplar yaptıkları açıklamalarda, idlib Mutabakatı’na bağlı kalmak konusunda Rusya ve Esad rejimine güvenmedikleri için herhangi bir kara harekatı karşısında hazırlıklı olmaya çalıştıklarını aktardı.



