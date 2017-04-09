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Eşarbını tutturmak için ağzına aldığı toplu iğneyi yuttu

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde 18 yaşındaki İlayda Adıgözel, eşarbını tutturmak için ağzında tuttuğu 3 toplu iğneden birini yuttu.

09.04.2017 - 11:44
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İğneyi yuttuğunu fark eden Adıgözel durumu ailesine bildirdi. Özel Farabi Hastanesi'ne getirilen genç kız hemen ameliyata alındı. Endoskopi yöntemiyle İlayda Adıgözel'in midesinde bulunan toplu iğne çıkartıldı.

Eşarbını tutturmak için ağzına aldığı toplu iğneyi yuttu

İlayda Adıgözel yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kursa gitmek için hazırlanıyordum. Eşarbımı düzeltirken, bağlamada kullandığım iğneleri ağzımda tutuyordum. Öksürme isteği geldi ve öksürürken  iğnelerden birini yuttum, diğerlerini ise dilimle tuttum. Endoskopiyle midemdeki iğneyi çıkardılar. Eşarbımı bağlarken iğneleri sürekli ağzımda tutuyordum. Başıma böyle bir şey gelmez diye düşünüyordum, ama beklenmedik bir anda her şey olabiliyormuş. Bundan sonra iğneleri ağzımda tutmayacağım."

Eşarbını tutturmak için ağzına aldığı toplu iğneyi yuttu

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Erenoğlu, "Bize vakit kaybetmeden geldi. Biz de endoskopiyle müdahale ettik ve iğneyi başarılı bir şekilde çıkardık. İğne birkaç yerde zedeleme yapmış, onun dışında bir problem yok" dedi.

Eşarbını tutturmak için ağzına aldığı toplu iğneyi yuttu

Eşarbını tutturmak için ağzına aldığı toplu iğneyi yuttu

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