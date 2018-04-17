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Eşcinsel akbabalar yetiştirdikleri yavrudan ayrıldı

Hollanda'da eşcinsel akbaba çifti yavru bir akbabaya sahip çıkıp büyütmüştü ki, akbaba büyüdü ve doğaya salındı.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 09:10..
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Artis Kraliyet Hayvanat Bahçesi'nde sahipsiz bulunan yumurtadan çıkan akbaba, eşcinsel akbaba çifti tarafından büyütüldü.

Eşcinsel akbabalar yetiştirdikleri yavrudan ayrıldı

UZUN SÜRELİ BİRLİKTELİK

Hayvanat bahçesi görevlisi Job van Tol iki erkek akbabanın uzun yıllardır çok yakın olduğunu, birlikte yuva kurmanın yanı sıra cinsel ilişki kurduklarını da belirterek diğer akbabaların sahiplenmediği bir yumurta bulunca yumurtayı eşcinsel çifte vermeye karar verdiklerini söyledi.

5 YIL SONRA, EŞCİNSEL AKBABALAR SAYESİNDE...

Hayvanat bahçesi bir bakıma bunu denmeye mecburdu. Çünkü son 5 yılda hayvanat bahçesindeki yumurtalardan hayatta kalmayı başaran hiç olmamıştı. Ta ki bu yumurtaya kadar. Eşcinsel akbaba çifti sayesinde artık nesillerinde +1 üye var.

Eşcinsel akbabalar yetiştirdikleri yavrudan ayrıldı

AKBABALARIN NESLİ TEHLİKEDE

Çiftçilerin tuzakları nedeniyle son 50 yılda akbabaların soyları giderek azalmıştı. Örneğin 5 yıl önce yapılan bir sayımda İtalya'nın Sardinya adasında yalnızca 30 çift akbaba kaldığı tespit edildi. Avrupa'daki akbabaların sayısının azalması nedeniyle başlatılan koruma programı kapsamında kuşlar hayvanat bahçelerinde yetiştirildikten sonra doğaya salınıyor.

Eşcinsel akbabalar yetiştirdikleri yavrudan ayrıldı

HAYVANLAR DA EŞCİNSEL OLABİLİR Mİ

Eşcinsel hayvanlar arasında nadiren de olsa yavru yetiştirenler görülebiliyor. Özellikle penguen çiftleri bulduları yumurtaları sahiplenerek yavru yetiştirebiliyorlar. Ancak her zaman eşcinsel kalmayarak bazıları bir süre sonra karşı cinsle de çiftleşebiliyor. Laysan türü albatroslar ise ömür boyu eşcinsel kalıyor. İkisi de dişi olan çiftlerde erkeklerle çiftleşerek yavrularını birlikte büyütüyorlar.

Ancak uzmanlara göre; pek çok hayvanda eşcinsel davranışlara rastlansa da bunların eşcinsellik tanıma tam olarak uymadığını daha çok biseksüel tanımına uyuyor.

Nitekim bazı türlerde bu erkek eş bulamamadan ortaya çıkarken bazı maymun türlerinde sadece cinsel haz için de yaşanabiliyor. Evcil koyunlarda da eşcinsel eğilim görülebiliyor.

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