Esed rejimi bayramda da öldürdü

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni eklenen ve piste ihtiyaç duymaksızın dikey kalkış-iniş imkanına sahip insansız hava aracı 'Çağatay', ilk kez bayram trafiğinin denetlenmesinde kullanıldı.

AK Parti milletvekili adayları ve devlet büyüklerine yönelik suikast hazırlığında olduğu öğrenilen 5 PKK'lı terörist, polis operasyonuyla yakalandı.

6

Mesut Özil'in bayram mesajı

Mesut Özil, Twitter hesabından takipçilerinin bayramını kutladı. Erdoğan ile görüştüğü için yıldız futbolcuyu ıslıklayan Almanların bu kez nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.