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Esed rejimi, Dera'yı napalm ile vuruyor

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin merkezine yoğun şekilde saldırmaya devam ediyor.

12.06.2017 - 11:49
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Varil bombalarının yanı sıra yangın çıkaran napalm bombaları da halka karşı kullanılıyor.

Dera'daki sivil savunma basın sorumlusu Amir Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün rejim uçaklarının aralıksız olarak yerleşim semtlerine napalm bombalarıyla saldırdığını söyledi.

Varil bombalarıyla da hedef alınmaya devam edilen mahallelerde en az 10 sivil yaralandı.

Çatışmaların en yoğun olduğu Menşiyye semtindeki evlerde büyük yangınlar çıktı.

Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beşşar Esed rejimi güçleri, Dera Mahata'nın büyük bölümüne hakim.

Esed rejimi, Dera'yı napalm ile vuruyorFOTOĞRAF: ARŞİV

Dera il merkezinin yüzde 45'ine hakim olan askeri muhalifler, 4 ay önce rejimin yoğun hava saldırılarına karşılık operasyon başlatmış, Menşiyye'nin büyük kısmını ele geçirmişti.

Muhalifler, Menşiyye'nin tamamını ele geçirerek Dera Beled'in tamamında kontrolü sağlamaları halinde il merkezinin yüzde 60'ına hakim olacak.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİNDE BULUNUYOR

Dera, 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

Kentteki askeri muhalifler, Menşiyye üzerinden ilerlemesini engellemek için rejim güçlerine karşı koyuyor.

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