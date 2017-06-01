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Esed rejimi Lazkiye kırsalını vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve Cebel Ekrad'taki köyleri havan ve füzelerle vurduğu bildirildi.

01.06.2017 - 22:51
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asd

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, akşam saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri top atışlarıyla vurdu.

YARALILAR VAR

Türkmendağı'nda Zeytincik, Kelez ve Karaman köyleriyle, Cebel Ekrad'daki Kibbani ve Bedeme köyünün hedef alındığı saldırılarda yaralıların olduğu belirtildi.

SESLE HATAY SINIRINDAN DUYULUYOR

Bölgeye yönelik saldırılar aralıklarla sürerken, patlama sesleri Suriye sınırındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

Esed rejiminin 2 gün önce Türkmendağı'na yaptığı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Esed rejimi Lazkiye kırsalını vurdu

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