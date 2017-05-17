taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.725
USD
3,5706
EURO
3,9845
ALTIN
144,43
PETR
52,1700

Esed rejiminin muhabirinin BM'ye girişi yasaklandı

Cenevre'de 6. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmelerde muhalefet heyetine hakaret eden, rejimin muhabirinin akreditasyonu iptal edildi.

17.05.2017 - 23:08
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Şam merkezli, rejimin resmi televizyon kanallarından "El Ekbariye"nin muhabiri Ruba el Hiceli'nin BM'ye girişi, dün muhaliflerin müzakere heyetine hakaret etmesi üzerine yasaklandı. Hiceli, bugün giriş yapmak istediği BM ofisine alınmadı.

HEYETE HAKARET ETMİŞTİ

Nasır el-Hariri başkanlığındaki Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) üyeleri, dün, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmek üzere BM'ye geldiğinde, Hiceli, basın mensuplarının önünde heyete hakaret etmişti.

Heyet, Mistura ile görüşmeye geçtiği sırada, BM yetkilileri Hiceli'nin akreditasyon kartına el koymuş, muhabiri, polis eşliğinde BM'den çıkarmıştı. Hiceli'nin Beşşar Esed ile defalarca röportaj yaptığı biliniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

378
Fethullah Gülen'e benzeyen şahıs

Fethullah Gülen'e benzeyen şahıs

92
Washington'daki PKK'lılara ayar üstüne ayar veren Türk

Washington'daki PKK'lılara ayar üstüne ayar veren Türk

216
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

60
Galatasaray UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutladı

Galatasaray UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutladı

85
Tunceli'de saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Tunceli'de saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

247
Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE

Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM