taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.269
USD
3,5826
EURO
3,8888
ALTIN
146,46
PETR
52,3800

Esed rejiminin yerle bir ettiği Dera harabeye döndü

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin son 3 aydır yoğun saldırılar düzenlediği Dera havadan görüntülendi.

24.04.2017 - 14:06
  1. Haberler
  2. Dünya

İnsansız hava aracıyla çektiği görüntüler, Dera merkezinin güneyindeki Arbain ve Suveydan semtleri ile Ürdün yolu isimli caddedeki yıkımı gözler önüne seriyor. Evler, okullar, fırınlar ve kamu binalarının tamamen yıkılmış olması, rejim saldırılarının boyutunu ortaya koyuyor.

Esed rejiminin yerle bir ettiği Dera harabeye döndü

AA, Esed rejiminin yerle bir ettiği Dera'yı havadan görüntüledi

YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Esed güçleri kentin kontrolünü sağlamak için şubat ayından bu yana muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yoğun saldırılar düzenliyor. Dera Yerel Meclisinden aldığı bilgilere göre, havadan görüntülenen alanların yer aldığı Dera Beled bölgesindeki yerleşimlerin yüzde 70'i yıkıldı. Bölgedeki siviller, muhaliflerin kontrolündeki kırsal alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Esed rejiminin yerle bir ettiği Dera harabeye döndü

Kent merkezinin yüzde 45'ine hakim olan muhalif gruplar, 12 Şubat’ta rejimin yoğun hava saldırılarına karşılık Menşiyye semtindeki rejim güçlerine karşı operasyon başlatmıştı. Muhaliflerin, rejimin hava saldırıları nedeniyle yavaş ilerleyen operasyonu sürüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

190
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

198
Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

57
CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

117
Fransa'nın oy haritası

Fransa'nın oy haritası

94
Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

94
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM