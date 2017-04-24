Esed rejiminin yerle bir ettiği Dera harabeye döndü

İnsansız hava aracıyla çektiği görüntüler, Dera merkezinin güneyindeki Arbain ve Suveydan semtleri ile Ürdün yolu isimli caddedeki yıkımı gözler önüne seriyor. Evler, okullar, fırınlar ve kamu binalarının tamamen yıkılmış olması, rejim saldırılarının boyutunu ortaya koyuyor.

AA, Esed rejiminin yerle bir ettiği Dera'yı havadan görüntüledi

YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Esed güçleri kentin kontrolünü sağlamak için şubat ayından bu yana muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yoğun saldırılar düzenliyor. Dera Yerel Meclisinden aldığı bilgilere göre, havadan görüntülenen alanların yer aldığı Dera Beled bölgesindeki yerleşimlerin yüzde 70'i yıkıldı. Bölgedeki siviller, muhaliflerin kontrolündeki kırsal alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Kent merkezinin yüzde 45'ine hakim olan muhalif gruplar, 12 Şubat’ta rejimin yoğun hava saldırılarına karşılık Menşiyye semtindeki rejim güçlerine karşı operasyon başlatmıştı. Muhaliflerin, rejimin hava saldırıları nedeniyle yavaş ilerleyen operasyonu sürüyor.