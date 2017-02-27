Erkek cam kurbağası ile eşek arıları arasında yaşanan mücadele saniye saniye kaydedildi.

YAVRULARI YEMEYE BAŞLADI

Görüntülerde; cam kurbağasının yumurtalarının yerini tespit eden eşek arısı, önce birkaç yumurta yiyor.

Eşek arıları cam kurbağasının yumurtalarına saldırdı VİDEO

KAÇMAYI BAŞARANLAR OLDU

Eşek arısına av olmak istemeyen bazı olgunlaşmış yavrular, yumurtadan kaçarak özgürlüğe kavuşuyor.

Eşek arılarının zehirli iğnelerine rağmen kendisini korumaya çalışan erkek cam kurbağası ise eşek arılarını püskürterek hayatta kalmayı başarıyor.