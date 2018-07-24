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Eşeklere işkence yapan çobana para cezası kesildi

Kars Arpaçay'da hayvan otlatırken iki eşeğinin başına ceketini sarıp sopayla vuran çoban Vedat Ç. jandarma tarafından yakalandı. 1250 lira ceza kesilen Ç. serbest kaldı.

DHA | 24.07.2018 - 19:04..
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Arpaçay yaylasında büyükbaş hayvan otlatan çoban Vedat Ç., yüklerini taşıyan iki eşeğin başına ceketini sarıp elindeki sopa ile boyun kısmına tüm gücüyle vurmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Eşek aldığı her darbede yere düşerken kahkahalarla gülüp, her kalkışında bir kez daha vurdu. O anları cep telefonu ile görüntüleyen arkadaşı ise videoyu sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine, Kars Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Arpaçay ilçesine bağlı 54 yaylada işkenceci çobanı aramaya başlayan jandarma, kısa sürede Vedat Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Eşeklere işkence yapan çobana para cezası kesildi

1250 LİRA CEZA KESİLDİ

Jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan Vedat Ç.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' suçundan hayvan başına 625 TL olmak üzere toplam 1250 TL idari para cezası uygulandı.

Eşeklere işkence yapan çobana para cezası kesildi

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