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Esenköy’de otomobil plaja daldı

Yalova'da freni boşalıp duramayan bir otomobil plaja düştü.

30.07.2017 - 15:39
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Yalova’nın tatil merkezlerinden Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil plaja girdi.

Esenköy’de otomobil plaja daldı

74 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, şans eseri plajda bulunanlardan yaralanan olmadı. Yalova’nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde bulunan Kanarya Evleri Mahallesi’nde yokuş inen 74 yaşındaki Vahit Karabul’un yönetimindeki fren sistemi boşalan otomobil, bir otomobile çarptıktan sonra koruma demirini yıktığı plaja girerken çöp konteynerine de çarparak ters döndü. Sürücü ve plajda bulunanlardan yaralanan olmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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