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Esenler Belediyesi uyuşturucu ile mücadele ediyor

Esenler Belediyesi, uyuşturucu ile mücadelede önemli adımlar atıyor. Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından hayata geçirilen 'Yüzde 100 Hayat' projesiyle bağımlılar hayata kazandırılıyor.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 15:03..
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Günümüzün en önemli problemlerinden biri olan madde bağımlılığında, yaş grubu giderek düşüyor. Bu duruma karşı hükümet etkili önlemler alırken, yerelde de yönetimler ciddi atılımlar gerçekleştiriyor.

O atılımları gerçekleştirenlerden biri de Esenler Belediyesi. 'Yüzde 100 Hayat' isimli bir proje gerçekleştiren Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler özelinde ve genele yayılacak, uyuşturucu ile mücadele planını hayata geçirdi.

Esenler Belediyesi uyuşturucu ile mücadele ediyor

HEDEF: KULLANICI KİTLE

Gençlerin ve uyuşturucu kullanan kitlenin yeniden hayata kazandırılmasını amaçlayan bu proje, madde bağımlılarının yeniden hayata kazandırılmasını hedefliyor.

Esenler Belediyesi uyuşturucu ile mücadele ediyor

Başkan'ın "Çoğumuz, 'Yazıklar olsun', 'Bunlar toplumun yüz karaları', 'Asacaksın bunları' diyerek tüm öfkemizle birlikte toplumsal bir linçe davetiye çıkardık. Aslında bu işin kolay tarafıydı ve bizler maalesef işin kolayına kaçtık. Sokaklardan yükselen sessiz çığlıklara kulaklarımızı tıkadık, gözlerimizi kapattık. Oysa yitip giden canlar bizimdi. Bizden, içimizden biriydi hepsi ve annesinin ciğerparesiydi. Kimi parçalanmış aile, kimi kötü arkadaş, kimi yoksulluk, kimi ise aile içi şiddet ya da zehir tacirlerinin kurbanıydı. 'Vah vah' diyerek avunmak yerine zor olan yolu tercih ettik; hırçın dalgalar arasında batıp çıkanlara 'can simidi' olalım, ellerinden tutup yeni bir başlangıçla yeniden hayata merhaba desinler istedik." sözleriyle anlattığı proje önce madde bağımlılığından kurtarmayı, ardından tedavi edilen bireylerin hayata tutunmalarını sağlamayı hedefliyor.

Esenler Belediyesi uyuşturucu ile mücadele ediyor

REHABİLİTASYON VE TOPLUMA KAZANDIRMA

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu ve madde bağımlılığının üzerine giderek sorunu çözme adına önemli bir adım atan Esenler Belediyesi, projeyi iki aşamadan görüyor. Öncelikle madde bağımlılıarını uzmanlar gözetiminde rehabilitasyon sürecine tabi tutan proje, bağımlılıktan kurtarmanın ardından bir kariyer inşa etmeyi hedefliyor.

Esenler Belediyesi uyuşturucu ile mücadele ediyor

Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM) tarafından yürütülen istihdam projesi, bireylere eğitim ve iş imkanı sağlayarak, istihdam noktasında önemli bir atılım hedefliyor. Başlangıç için 100 kişi olarak düşünülen bu projede hedef rakama ulaşıldıktan sonra sayının artabileceği belirtildi.

Esenler Belediyesi uyuşturucu ile mücadele ediyor

HEDEF BÜYÜDÜ BAŞARI ARTTI

Projenin başarı oranında önemli ölçüde büyüme gözlendi. Özellikle 100 kişi olarak belirlenen ilk etap rakamında 44 kişinin yeniden hayata merhaba dediğine dikkat çekilirken,  şu an projede başarı oranının yüzde 38 olduğu açıklandı.

Esenler Belediyesi uyuşturucu ile mücadele ediyor

Başarı oranının ilk başlangıca göre oldukça büyük bir ivme ile yükseldiğine belirten Belediye Başkanı Göksü, dünyada başarı oranının yüzde 8 düzeyinde olduğunu belirtirken, kendilerinin elde ettiği bu rakamın 4 katından fazla olduğunu söyledi.

Proje başladığından bu yana başarı düzeyindeki artışın hedef kitle sayısını da artırdığını eblirten yetkililer mevcut durumda 260 kişinin yeniden hayata bağlandığını belirtti.

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