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Esenler halkından 2016 metre bayrakla 15 Temmuz yürüyüşü

Esenler Belediyesinin, darbe girişiminin 1'inci yıl dönümünde düzenledikleri etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

15.07.2017 - 05:01
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15 Temmuz Şehitler Parkı'nda demokrasi nöbetine başlayan binlerce Esenler'de yaşayan Vatandaş, 2016 metre bayrakla Dörtyol Meydanı'na yürüdü. Yoğun ilgi gösterilen yürüyüşte vatandaşlar 15 Temmuz ruhunu yeniden canlandırdı.

"BAYRAK VAR İSE BİZ VARIZ"

2016 metre bayrakla demokrasi nöbetine katılmaktan dolayı hem hüznü hem sevinci bir arada yaşadığını ifade eden Nuran Yardım, şöyle konuştu:

"Buraya 15 Temmuz şehitlerimiz anmak, demokrasimize ve ülkemize sahip çıkmak için geldik. Hem 2016 metrelik bayrağı hem de elimde bir başka bayrağı tutuyorum. Bu çok güzel bir duygu. Buraya sırf bu muazzam duyguyu yaşamak için geldim. 15 Temmuz gecesi ben de dışarıya çıkmıştım ve havalimanına yürümüştüm ve sabaha kadar orada kalmıştım. Şimdi de sanki tekrar o günleri yaşıyorum. Bayrak benim için can ve vatan demektir. Bayrak varsa biz varız."

Esenler halkından 2016 metre bayrakla 15 Temmuz yürüyüşü

"TÜRKİYE, DÜNYAYA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi nöbetleri için binlerce insanla birlikte sokağa inen Metehan Yiğit, "Ömer Halisdemir bizim için kahramandır. Her zaman da öyle olacak ve kalbimizde sönmeyecek. Allah tüm askerlerimizden ve polislerimizden razı olsun. Türkiye dünyaya gücünü, hâkimiyetini ve yenilmez bir ülke olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

Esenler halkından 2016 metre bayrakla 15 Temmuz yürüyüşü

"Diriliş Nöbeti" adında düzenlenen etkinliğe engelli oğluyla katılan Mustafa Yamaç, "Bayrağımız için canımız feda. Oğlum da vatanımız, bayrağımız ve şehitlerimiz için gelmek istedi" diye konuşurken, "Terör örgütleri bir daha bize yaklaşamazlar. Bizler onları perişan ederiz. Ayrıca Ömer Halisdemir bizim için kahramandır" ifadelerini kullandı.

Esenler halkından 2016 metre bayrakla 15 Temmuz yürüyüşü

Vatandaşlarla birlikte yürüyüş yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, 15 Temmuz şehitlerine rahmet ve gazilere acil şifalar diledi.

Esenler Belediyesi, 11 Temmuz Salı günü başladığı etkinliklerine, 15 Temmuzu 16 Temmuza bağlayan gece, yüz binlerce kişiyle birlikte Dörtyol Meydanında tutacağı "Diriliş Nöbeti" ile son verecek.

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