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Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

Lüks bir aracın sebze yüklü kamyonetle çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, alev topuna dönen lüks araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

DHA | 21.12.2017 - 08:02..
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D-3 Bağlantı Yolu Atışalanı mevkinde meydana gelen kazada, içerisinde Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan'ın bulunduğu 34 E 206 plakalı lüks araç aşırı hız nedeniyle 34 YTN 52 Abdullah Dadak kontrolündeki sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refuje çarparken, lüks araçta bariyerlere çarparak  alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar kamyonetteki Cemal Dadak ve Abdullah Dadak ile yanmaya başlayan araçtaki Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan'ı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan bir yaralı ile diğer 3 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

LÜKS ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle lüks araç alev aldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği aracı itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen aracın bazı aksamlarının metrelerce ileriye savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle kamyonetteki sebze kasaları yola devrildi. Yola saçılan sebzeleri İBB Ekipleri temizlerken, kaza nedeniyle Bağlantı Yolu Edirne istikametine bir süre trafiğe kapandı. Görgü tanıkları lüks aracın süratli ilerlediğini iddia ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

Esenler'de kaza yapan lüks araç alev topuna döndü

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