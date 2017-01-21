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Esenler'de konut fiyatları arttı

Konumu ve ulaşım kolaylığı ile birlikte gerçekleşen kentsel dönüşüm Esenler'in değerini artırıyor.

21.01.2017 - 12:06
  1. Haberler
  2. Emlak

2012 yılında Esenler'de başlayan kentsel dönüşüm ile birlikte bölgede konut fiyatları artış gösterdi.

Esenler'de konut fiyatları arttı

RİSKLİ YAPI ORANI GERİLEDİ

Esenler'de son 3 yılda  ilçe genelinde bin 408 bina için "riskli yapı" başvurusu yapıldı. Böylece bölgede riskli yapı oranı yüzde 85'ten 70'lere kadar geriledi.

Esenler'de konut fiyatları arttı

KONUT FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI

Esenler'de konut fiyatları son iki yılda ortalama yüzde 100 oranında arttı. İlçenin konumu ve ulaşım bağlantıları büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca bölge parkı, sağlık merkezi, eğitim vadileri gibi büyük yatırımlarının da bu artışta etkili olduğu belirtiliyor.

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