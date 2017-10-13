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Esenler'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Esenler'de, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

13.10.2017 - 09:15
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Kaza, Esenler Tem Bağlantı Yolu otogar istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Üner'e (65) otogar istikametinde giden Osman Yeşiltaş'ın kullandığı 34 RL 5367 plakalı otomobil çarptı.

Üner, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çarpan aracın sürücüsü Yeşiltaş ve yoldan geçenler, araçlarını durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yeri ve çarpan otomobilde detaylı inceleme çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluk oluştu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Üner'in cesedi, ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Çarpan araç, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Öte yandan, kazanın olduğu yerdeki aydınlatma direklerindeki ışıkların yanmadığı görüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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